شنت روسيا هجوما «كبيرا» على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، في وقت أعلنت أنها قتلت قائد أسطول البحر الأسود الروسي.



وقال حاكم أوديسا أوليغ كيبر عبر تليغرام أن موسكو: «هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيرات هجومية ونوعين من الصواريخ»، متحدثا عن «ضربات» عدة من بينها هجوم على «منشأة مرفئية». وأضاف كيبر: «أصيبت مدنية» نقلت إلى المستشفى. وأفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيرة من طراز «شاهد» إيرانية وصاروخين من طراز «أونيكس». وأوضح المصدر نفسه أن 12 صاروخا من نوع «كاليبر» أطلقت «في مناطق عدة مع مسارات معقدة»، مؤكدا أن غواصة شاركت أيضا. في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام أن 4 مسيرات أوكرانية دمرت فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وشمال غرب البحر الأسود. واستهدفت مسيرات أوكرانية منطقة كورسك في جنوب غرب البلاد، حسبما أفاد حاكم المنطقة رومان ستاروفويت عبر تليغرام.



من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن دبابات أميركية الصنع من طراز أبرامز وصلت إلى البلاد. وأضاف زيلينسكي على تليغرام «أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا».



وفي السياق، أعلن الجيش الأوكراني أمس أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة نفذها يوم الجمعة الماضي على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.