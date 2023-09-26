بيروت - بولين فاضل



لا يقتصر أي مهرجان فني تكريمي، على توزيع الجوائز على مستحقيها وربما غير مستحقيها فحسب، وإنما يشمل لقاء جمع ممن يعرفون بفناني الصف الأول وسؤالهم بالنيابة عن محبيهم عما يعدون له من جديد.



بهذا المعنى، انتهى مهرجان جوائز الموريكس دور الذي أقيم في كازينو لبنان في دورته الـ22، إلى استطلاع آخر أخبار نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب، وفي مقدمتهم الممثلة المصرية هالة صدقي التي تحدثت عن فيلم سينمائي ستصوره بالولايات المتحدة، فيما أحالت السؤال عن احتمال وجود جزء ثان من مسلسل «جعفر العمدة» إلى مخرج العمل وشركة الإنتاج قائلة: «والله لسه ما أعرفش»، أما الفنان السوري ناصيف زيتون فكشف عن أكثر من أغنية خليجية يعد العدة لها فضلا عن ميني ألبوم مصري، فيما أعلن الفنان المصري أحمد سعد عن حفلة غنائية ضخمة سيحييها قريبا للمرة الأولى في لبنان، كما أعلن الفنان زياد برجي، عن أغنية جاهزة للطرح بعنوان «حقك علي» من ألحانه ومن كلمات الشاعر أحمد ماضي وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، أما كل تركيز الفنانة نوال الزغبي حاليا فهو على الترويج لأغنيتها الخليجية الجديدة «فخامة معاليك» التي صورتها في لبنان مع المخرج فادي حداد.



وكشفت الممثلة ماغي بوغصن من جهتها عن بعض ملامح شخصية «يسار» التي تلعبها في مسلسلها الرمضاني «ع أمل»، الذي تبدأ قريبا تصويره، حيث قالت إن يسار تسير عكس التيار الذي جرفها، وتقرر أن تعود وتنهض من جديد. كما لفتت إلى احتمال عودة «للموت» في عشر حلقات جديدة بعد شهر رمضان. أما الممثلة كارمن لبس، فأعلنت عودتها في شخصية «رسمية» في مسلسل مع نادين نسيب نجيم بعنوان «2024»، علما أن هذه الشخصية كانت قد تألقت بها في مسلسل «2020». إلى ذلك، أشار الممثل جورج خباز عن فيلم عالمي بعنوان «يونان» يصوره في ألمانيا إلى جانب نجوم المان ويتحدث فيه باللغة الألمانية. أما الممثل نيكولا معوض فهو الشاعر وعالم الفلك والفيلسوف عمر الخيام في المسلسل المصري التاريخي «الحشاشين» الذي يصور من أجل عرضه في إطار السباق الرمضاني المقبل. المسلسل من إنتاج سينرجي وكتابة عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وهو بعيد عن عالم المخدرات بعكس ما يوحي العنوان، وإنما يتحدث عن فرقة الحشاشين التي كان دورها عبر التاريخ وتحديدا في القرن الحادي عشر تنفيذ اغتيالات لشخصيات عامة.



وفي مقابل الجديد الذي صرح عنه الفنانون، خالفت الممثلة ورد الخال القاعدة واختارت أسلوبا مغايرا للرد على السؤال عن جديدها، وذلك تعبيرا عن استيائها من عدم وجود عروض تدرسها، وبدلا من الادعاء زيفا بأن بين يديها نصوصا تقرأها، لجأت إلى أسلوب السخرية والمزاح بقولها إن ثمة أعمالا تنتظرها مع النجمين العالميين براد پيت ونيكول كيدمان وهو ما عرضها للنقد عبر المواقع التواصلية لترد على هذه الحملة بالقول: «كان يمكن أن أجيب بطريقة كليشيه وأزعم وجود نصوص أقرأها، لكني لم أفعل ما يفعله البعض وأجبت ما أجبته بطريقة حالمة وخيالية».