يحيى حميدان



أبرمت إدارة نادي التضامن صفقتين محليتين مميزتين لتدعيم صفوف فريق كرة القدم بعد استعادة خدمات مهاجمه السابق عبدالعزيز البشر إثر انتقاله للعربي الموسم الماضي، واستقطاب الجناح شاهين الخميس الذي سبق له اللعب مع أندية الكويت وكاظمة والسالمية والنصر.



يأتي ذلك في إطار رغبة إدارة «العنيد» في العودة من جديد لدوري «زين» الممتاز بعد هبوطه الموسم الماضي لـ «دوري المظاليم».



هذا، وتعرض الجناح البرتغالي تيدجاني سيلا للإصابة في العضلة الضامة خلال الأيام الماضية لتبدو مسألة مشاركته مع التضامن أمام برقان الخميس المقبل مستبعدة لحاجته إلى مزيد من العلاج والراحة، في حين ستكون صفوف «العنيد» مكتملة بتواجد باقي الأسماء الموجودة بالقائمة.