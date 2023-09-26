هادي العنزي



أكد نائب رئيس الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم، أن مواجهة الكويت بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري زين الممتازة مهمة للطرفين، وصعبة في الوقت نفسه، خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف لأكثر من أسبوعين، مضيفا: «نأمل أن تكون مواجهة متكافئة ومثيرة وأن تشهد أداء متميز من الفريقين، وأن يكون الفوز حليف السماوي للخروج بنقاط المباراة كاملة». وقال الجاسم لـ «الأنباء»:«جاءت فترة التوقف الدولي مفيدة للفريق، وذلك عبر المباريات الودية والتمارين اليومية، وتنتظرنا قمة كبيرة مع فريق يتطلع للفوز بالألقاب دائما، كما أن مشاركته الخارجية الأخيرة عادت عليه بالنفع، حيث إنه لعب عددا من المباريات الرسمية، بخلاف الفرق الأخرى التي لعبت مباريات ودية، والتي عادة ما تكون أقل من حيث التنافسية والأداء»، مشيرا إلى أن جميع لاعبي «السماوي» في أتم جاهزية لملاقاة «الأبيض»، باستثناء غياب فهد المجمد للإيقاف.