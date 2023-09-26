هادي العنزي



أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات تحضيراته لاستئناف دوري زين للدرجة الأولى، ومواجهة اليرموك الذي تعاقد مع لاعب النصر محمد عبدالهادي الجمعة المقبل على ملعب نادي الشباب، وذلك بعد خوضه 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، كما استعاد خدمات شاهين العلي بعد تعافيه من الإصابة، فيما ينتظر تعافي محترفه ديفيد.



من جانبه، ذكر مدير الفريق حمود ماجد، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي انتونيو ميراندا عالج نقاط الضعف خلال الفترة الماضية عبر المباريات الودية والتدريبات اليومية.



وقال لـ «الأنباء»: «جاهزيتنا عالية، ونأمل انطلاقة ممتازة في الدوري، بدءا من مواجهة اليرموك المقبلة التي نسعى للحصول على نقاطها الثلاث، ودائما ما ننظر إلى مباريات الدوري وكأنها مباريات نهائية»، لافتا إلى أن المدرب ميراندا وصل إلى أفضل تشكيلة ممكنة لمباراة اليرموك المقبلة، في ظل توافر عدد وافر من اللاعبين في مختلف المراكز.