عبدالعزيز جاسم



استعاد الفريق الأول لكرة القدم في القادسية خدمات لاعب الوسط مبارك الفنيني بعد أن اطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم على تعافيه من الإصابة التي لحقت به من خلال خوضه للمباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي ومنها مواجهة أمام السالمية الأخيرة قبل أيام.



وكان الفنيني قد تعرض لإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الضامة بالجولة الأولى من دوري زين الممتاز أمام خيطان وغاب بسببها عن الفريق طوال الفترة الماضية إلا أن مشاركته السبت المقبل أمام الفحيحيل بالجولة الثالثة باتت مؤكدة بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.



إلى ذلك، يسعى الجهاز الطبي في القادسية إلى تجهيز لاعبي الوسط محمد خليل وعبدالعزيز وادي، اللذين مازالا في مرحلة التأهيل منذ انطلاق الموسم ولم يشاركا في تدريبات الفريق الجماعية حتى الآن.