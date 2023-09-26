اختتمت أمس الأول بطولة الاتحاد الكويتي للتنس تحت 18 عاما بحضور نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتنس عبدالرضا الغريب والمدير الفني عباس البصيري.



وقد حقق لقب فردي البطولة يعقوب يوسف محمد (اليرموك) بالفوز على زميله في النادي حسين الشطي بمجموعتين نظيفتين (6-4 و7-6)، وجاء ثالثا كل من فوزان فهد الخشان (خيطان) ومحمد جاسم العوضي (اليرموك).



وفي نهائي الزوجي، تغلب ثنائي اليرموك المكون من يعقوب يوسف وحسين الشطي على ثنائي خيطان المكون من اللاعبين عبدالله دهراب وعمر محجوب بمجموعتين نظيفتين (6-0 و6-1)، فيما جاء ثالثا كل من ثنائي اليرموك طارق مسعود وعبدالرحمن العبدالله وثنائي السالمية عبد الرزاق عبدال وحسن جمال.



وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة، جاء اليرموك في المركز الأول برصيد 346 نقطة، وخيطان ثانيا برصيد 189 نقطة ونادي الكويت ثالثا برصيد 96 نقطة، والسالمية رابعا برصيد 76 نقطة، والصليبخات خامسا برصيد 16 نقطة.



وقد أدار البطولة الحكم عبدالرسول حيدر كحكم عام وساعده مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.