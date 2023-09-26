يفتتح يوفنتوس اليوم المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي في مباراة صعبة جدا على أرضه ضد ليتشي الذي يحقق بداية موسم رائعة خولته احتلال المركز الثالث بفارق نقطة أمام مضيفه الطامح للظهور بشكل مختلف عن مباراته ضد ساسوولو.



إلى ذلك، استمرت معاناة نابولي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا بتعادله السلبي على أرض بولونيا في ختام الجولة الخامسة في مباراة أهدر خلالها هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعدما سدد بجانب القائم.



وبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقبه بشكل واعد بعد فوزه على فروزينوني 3-1 ثم ساسوولو 2-0، لكن معاناته بدأت بسقوطه على أرضه أمام لاتسيو 1-2 قبل التعادل مع جنوى 2-2 ثم بولونيا في لقاء أهدر خلالها أوسيمين وزملاؤه الكثير من الفرص.



وبثالث هدف له في رابع مباراة محليا وقاريا بألوان نادي العاصمة، اعتقد البلجيكي روميلو لوكاكو أنه منح فريقه الجديد روما فوزه الثاني تواليا بعدما افتتح التسجيل على أرض تورينو في الدقيقة 68، لكن الكولومبي دوفان ساباتا الذي كان مرشحا للانتقال من أتالانتا الى «جالوروسي» هذا الصيف قبل أن تفشل الصفقة، خطف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.



وبالتالي، اكتفى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بنقطة رفع بها رصيد الى خمس، فيما رفع تورينو رصيده الى ثماني نقاط.