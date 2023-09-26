

يبدأ كبار البريمييرليغ، أبرزهم مان سيتي بطل الدوري وأوروبا ومان يونايتد حامل اللقب وأرسنال وليفربول غمار المنافسة على لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، اليوم وغدا، حيث تخوض هذه الفرق الدور الثالث.



وفضلا عن الرباعي سيتي ويونايتد وأرسنال وليفربول، يبدأ كل من نيوكاسل، الوصيف، وبرايتون وأستون فيلا ووست هام يونايتد مشواره في المسابقة. ويستهل مان يونايتد اليوم حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كريستال بالاس، في واحدة من ست مواجهات بين أندية الدوري الممتاز. وكان يونايتد توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين.



ويدخل «الشياطين الحمر» المباراة بمعنويات عالية نسبيا بعد استعادتهم نغمة الانتصارات بالفوز على المضيف بيرنلي 1-0، وذلك بعد 3 هزائم متتالية في مختلف المسابقات آخرها أمام بايرن ميونيخ 3-4 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وسيحاول يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور لمصالحة جماهيره، قبل استضافة كريستال بالاس السبت المقبل في الدوري المحلي.