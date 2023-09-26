حقق الأهلي فوزا مستحقا بثلاثة أهداف نظيفة على منافسه سان جورج الإثيوبي في اللقاء الذي جمعهما في ذهاب دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا. وأحرز حسين الشحات هدفين في الدقيقتين 29 و58 قبل أن يزيد البديل أحمد عبدالقادر حصيلة الأهداف في الدقيقة 94، وشهدت المباراة تألقا منقطع النظير للاعب الوسط إمام عاشور بتمريراته المتقنة ومساهماته في الهدفين الأول والثاني ليحصد لقب رجل المباراة عن استحقاق.



ورفع الشحات رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا في البطولات القارية ليتخطى المغربي وليد أزارو ومحمد شريف (13 هدفا).



ويقام لقاء الإياب الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.



من ناحية أخرى، تواجد كل من أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في مقر نادي الزمالك للاجتماع بمسؤولي القلعة البيضاء وحل أزمة انتقالهما إلى صفوف المصري البورسعيدي. وصرح مصدر من نادي المصري: «الثنائي أبلغنا بأن الزمالك يريد الحصول على مليون جنيه قيمة مقدم التعاقد التي تم دفعها في وقت سابق لأحمد أيمن منصور، وكذلك 3 ملايين جنيه من أحمد عيد تساوي قيمة عرض وصل له من قبل».



وسيخضع اللاعبان للتحقيق في اتحاد الكرة عطفا على تقدم مسؤولي الزمالك بشكوى ضدهما تفيد بتوقيعهما لناديين في نفس الوقت، قبل أن يتدخل مسؤولو النادي المصري لمحاولة حل المشكلة بصورة ودية قبل اللجوء للطرق الرسمية.



وفي إطار مباريات الجولة الثانية من دوري «النيل»، يلتقي في الرابعة عصرا بلدية المحلة مع سموحة على ملعب الأول، وفي السابعة مساء يستضيف مودرن فيوتشر فريق الداخلية في ستاد القاهرة الدولي.



إلى هذا، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر وديتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر المقبل.