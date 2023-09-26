أوقف أتلتيكو مدريد البداية المثالية لجاره وغريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 في دربي العاصمة على ملعب «ميتروبوليتانو» في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وسجل ألفارو موراتا (4 و46) والفرنسي أنطوان غريزمان (18) أهداف أتلتيكو مدريد، والألماني توني كروس (35) هدف ريال مدريد.



وألحق أتلتيكو الخسارة الأولى بجاره هذا الموسم بعد خمسة انتصارات متتالية، فحرمه من استعادة الصدارة من غريمه التقليدي الآخر برشلونة وجار الأخير جيرونا.



وتجمد رصيد النادي الملكي عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا الفائزين على سلتا فيغو 3-2 وريال مايوركا 5-3 تواليا.



ولم يهرب المدرب كارلو أنشيلوتي من مسؤوليته في الهزيمة، مقرا «لم نبدأ بشكل جيد. لم ندافع بشكل جيد، وكنا هشين في منطقتنا ولم نكن أقوياء. عندما تقدموا 2-0، لعبوا المباراة التي أرادوا لعبها، ودافعوا بشكل جيد للغاية وبحثوا عن انتقالات سريعة. قاموا بعمل أفضل منا».



واعتبر «انها هزيمة لكنها أيضا فرصة للقيام بالأمور بشكل أفضل. نشعر بالحزن والغضب، كما هو الحال دائما عندما نخسر. لكن حتى الآن قدمنا أداء جيدا للغاية ونواصل العمل بشكل جيد».



وأضاف «لقد تغيرت الخطة لأننا بدأنا مع 4-4-2، مع لوكا مودريتش في قلب وسط الملعب وجود بيلينغهام ورودريغو كمهاجمين. لم يلعب خوسيلو لأني أردت السيطرة بشكل أكبر على الكرة مع وجود لاعب خط وسط آخر. لم يتغير مركز بيلينغهام في الهجوم».



ورأى أنه «لم تكن المشكلة تتعلق بمن شارك، لكن بالهشاشة الدفاعية التي لم ترافقنا في المباريات الأولى. استقبلنا ثلاثة أهداف فقط في المباريات الست الأولى التي لعبناها، وسجلوا ثلاثة أهداف في 45 دقيقة. كنا هشين، يمكننا قول ذلك دون أي مشكلة. لم تكن أمسية جيدة».



وتابع «لعبنا جيدا في نهاية المباراة، لكن 3-1 كانت نتيجة يصعب تغييرها».



وأقر الإيطالي بأنه «افتقرنا إلى شيء من الفعالية حتى الآن، لكننا فزنا في 6 مباريات، ربما كان بإمكاني فعل الأمور بشكل أفضل. هذا واضح جدا. عندما لا يقوم الفريق بما عليه القيام به، فهذه مسؤوليتي. لكن لا توجد مشكلة».



إلى ذلك، يمني برشلونة النفس بالبقاء في الصدارة حين يحل اليوم على ريال مايوركا بالجولة السابعة من الدوري الإسباني في مباراة تبدو في متناول فريق المدرب تشافي هرنانديز الذي كان مغتبطا بعد الذي شاهده من لاعبيه في مباراة سلتا فيغو الماضية.



وقال لقناة «موفيستار» المحلية «لقد آمنا بالفوز حتى النهاية هي ريمونتادا استعراضية، مليئة بالإرادة والرغبة. عندما لا تلعب بشكل جيد، علينا أن نتمكن من تجاوز أنفسنا والفوز».