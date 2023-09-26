حسم باريس سان جرمان حامل اللقب الكلاسيكو أمام غريمه مرسيليا عندما تغلب عليه 4-0 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس بالمرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم، لكنه خسر جهود نجمه كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.



وضرب باريس سان جرمان بقوة في الشوط الأول وأنهاه بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي (8) ومهاجمه الوافد حديثا من أينتراخت فرانكفورت الدولي راندال كولو مواني (37)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لغريمه التقليدي في الثاني بهدفين للوافد الآخر الدولي البرتغالي غونسالو راموش (47 و89).



ودخل راموش بديلا لمبابي في الدقيقة 32 بعدما تعرض الأخير لإصابة في الكاحل الأيسر اثر تدخل من المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي في الدقيقة السابعة، وهو الخطأ الذي افتتح منه حكيمي التسجيل.



وتلقى مبابي تدخلين طبيين في سعيه، إلى مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 32.



وعوَّض النادي الباريسي سقوطه على أرضه أمام ضيفه نيس 2-3 في المرحلة الماضية وصالح جماهيره بفوز غال على غريمه مرسيليا مواصلا استعادة توازنه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند 2-0 الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وارتقى باريس سان جرمان إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام موناكو المتصدر السابق، فيما مني مرسيليا بخسارته الأولى هذا الموسم وتراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.