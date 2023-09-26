خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين البالغة 89 عاما، لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرضت لكسر إثر سقوطها داخل منزلها في جنيف الأحد الماضي.



ونقلت رويترز عن المتحدث باسم النجمة أن العملية الجراحية التي أجريت «سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيحل».



ولم يذكر المتحدث تفاصيل، لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة، حيث أفادت تلك التقارير بأن الممثلة، التي تعد من أشهر نجمات السينما في القرن العشرين، سقطت وأصيبت بكسر في الفخذ.



وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، في بيان نشرته عبر فيسبوك «بعدما خضعت الممثلة لعملية جراحية ناجحة، ستكون في فترة تعاف قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل»، مضيفة «لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين إلى جانبنا قريبا».



وكانت لورين التي تعد أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 سبتمبر الجاري.



وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلما، فيما نالت جائزتي أوسكار وجائزة في مهرجان كان.



وفي مسابقة للجمال أقيمت في روما في سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عاما وبات شريك حياتها والمساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية.



وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها «ذي ريفر غيرل» (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.