تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال جلسات قضائية دعوى جماعية رفعها 6 فتيان وشباب برتغاليين ضد 32 دولة بهدف «إرغامها على تقليص» انبعاثاتها، أملا في تشكيل سابقة قضائية لتعزيز مكافحة تغير المناخ. وشهد المدعون، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و24 عاما، عن كثب على الحرائق التي أتت على عشرات آلاف الهكتارات وتسببت في وفاة أكثر من 100 شخص في بلدهم عام 2017. وقد جعلتهم هذه الكارثة يدركون فداحة الأزمة المناخية المرتبطة بالاحترار، وأثارت لديهم رغبة ملحة في الحفاظ على البيئة والمطالبة بالمساءلة.



ويقول أندريه أوليفيرا (15 عاما)، وهو أحد المدعين الستة، إن «الحكومات الأوروبية تفشل في حمايتنا»، مضيفا «نحن على الخط الأمامي لتغير المناخ في أوروبا: حتى في فبراير، تصل الحرارة لدينا في بعض الأحيان إلى 30 درجة مئوية، وموجات الحر أصبحت أكثر خطورة». ويتهم أوليفيرا ورفاقه 32 دولة بعدم الحد بشكل كاف من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، معتبرين أن ذلك يؤجج أزمة الاحترار ويؤثر على ظروفهم المعيشية وصحتهم. ومن الناحية القانونية، يتحدث الشباب البرتغاليون الستة في الدعوى الجماعية، عن انتهاك «الحق في الحياة» و«الحق في احترام الحياة الخاصة»، المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس المناخي الموقع عام 2015.