ثار بركان في شرق إندونيسيا امس، ما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد بارتفاع 1500 متر فوق القمة، وأدى إلى إجبار السكان القريبين على ارتداء الكمامات والنظارات الواقية، بحسب ما ذكره مسؤولون.



وقذف جبل «إيبو»، الواقع في جزيرة هالماهيرا بمقاطعة مالوكو الشمالية، رمادا كان ينجرف في الاتجاه الشمالي الشرقي، بحسب ما ذكرته الوكالة الجيولوجية الإندونيسية. وقالت الوكالة، إن الثوران استمر لمدة 96 ثانية، وطلبت من الأشخاص الذين يعيشون حول البركان ومن زائريه، أن يبقوا خارج دائرة نصف قطرها كيلومتران من الفوهة ومنطقة عرضها 3.5 كيلومترات في الشمال، كما نصحوا الأشخاص بحماية أنفسهم من التعرض للرماد في حال هطول الأمطار.



ويعد جبل «إيبو» واحدا من بين نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا، ضمن أرخبيل شاسع المساحة ومعرض لحدوث اضطرابات زلزالية بسبب وجوده على «حلقة النار» في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.