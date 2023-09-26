ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لجميع أشكال الجريمة وضبط وتضييق الخناق على شبكات النصب والاحتيال تم رصد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من مختلف الجنسيات يمتهنون تجنيد العمالة الوافدة لعمليات النصب.



وبعد أخذ الإذن القانو.ني اللازم تم ضبطهم وتبين قيامهم بتجنيد العمالة الوافدة لشراء حساباتهم البنكية وخطوط هواتف بأسمائهم مقابل مبالغ مالية كما تم ضبط شخص بتهمة ادارة شركة وهمية لإنتاج الافلام والمسلسلات بهدف الاحتيال على المواطنين ومسجل بحقه أكثر من 30 قضية نصب واحتيال بمبالغ مالية كبيرة. وتحذر وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عمليات النصب والاحتيال التي تتم من خلال طلب المعلومات والبيانات البنكية والمصرفية، وعدم التجاوب مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة.