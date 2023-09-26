عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها مسابقة رقم 6 لسنة 2023/2024 والخاصة بالخدمات الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لإنشاء وإنجاز وصيانة 13 مركز ضاحية ضمن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي، ان المسابقة التي تم طرحها تشمل 9 أنواع من المباني العامة، وهي «سوق مركزي، مبنى وحدة اجتماعية، مبنى مركز تنمية المجتمع، مبنى البلدية، مبنى خدمة المواطن، مبنى المكتبة، مبنى البريد، ديوانية كبار السن، مبنى فرع الغاز».



وأشارت إلى أن المباني المذكورة ستندرج في عدد 13 مركزا للضاحية بالإضافة إلى تصميم نموذج نمطي لمبنى مركز تفتيش الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وبينت أن من شروط التقدم للمسابقة، أن يكون المكتب- أو الدار الاستشارية- مرخصا من قبل بلدية الكويت، وأن يكون ضمن فريق المتسابق معماري كويتي للقيام بأعمال التصميم المعماري، وهي من الخطوات التي تدعم فيها المؤسسة الخبرات الوطنية، وألا تقل خبرة المكتب عن 10 سنوات إضافة إلى بنود أخرى.