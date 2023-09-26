نستقبل المواطنين الراغبين في استكمال المستندات والبيانات ممن لم يتمكنوا من التسجيل للعمل رسميا بعد تقديم ما يثبت المحاولة أثناء الفترة القانونية

مريم بندق



أوضح مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، أن الديوان لا يملك صلاحية المساس بترتيب المنتظرين للتوظيف الحكومي، مشددا على أنه لا يمكن للديوان تنفيذ إجراء يتيح تعديل أو حتى تغيير ترتيب المسجلين رسميا في قائمة الباحثين عن فرص عمل، مؤكدا أنه يتم إبلاغهم بذلك من خلال رسالة نصية.

وردا على سؤال حول شكوى بعض المسجلين بسبب تغيير الترتيب الذي سبق إبلاغهم به، أجاب: «يتغير الترتيب في حالة واحدة فقط، وهي عندما يرفض المواطن فرصة الترشيح للعمل، ففي هذه الحالة تتم إعادة تسجيله في قائمة أخرى، وبالتالي يتم تعديل وتغيير ترتيبه تلقائيا وفقا للقائمة الجديدة التي تم تسجيله فيها».

وقال إن فرق العمل تضاعف جهودها لفتح ملفات المسجلين لإعلان ترتيب التوظيف والترشيح للعمل بحد أقصى في 13 أكتوبر إذا لم يتم ذلك في 6 من الشهر ذاته.

وأضاف أن الديوان، بهدف مساعدة المواطنين الذين نفذوا محاولة التسجيل على موقع الديوان ولم يتمكنوا من استكمال بقية الإجراءات، يستقبل الراغبين منهم في تقديم المستندات وإكمال البيانات، خصوصا أن البعض يتأخر في تسلم معادلة الشهادة الدراسية المصدقة، أو إنجاز إجراءات الاستقالة من القطاع الخاص واستكمال المعاملات في «التأمينات»، وذلك بعد أن يبين ما يثبت أنه تقدم بطلب الاستقالة قبل أو أثناء فترة التسجيل القانونية، مؤكدا أن الديوان يتعاون مع هؤلاء المواطنين حتى تاريخ فتح باب التسجيل مجددا.



وتابع بقوله: تم إلغاء القرار الخاص الذي ينص على أنه يجوز للوزير أن يعفي من التوقيع من بلغ مجموع خدمته 25 عاما، ولا يملك «الديوان» صلاحية اعتماد أي حالات اعفاء. وقال: تم تسجيل 7200 باحث عن عمل في نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية في المرحلة الـ 84 خلال الفترة من 1 الجاري حتى 15 منه.

"الديوان" لـ "الأنباء" : 7200 باحث عن عمل سجلوا في المرحلة الـ 84 للتوظيف

قال مصدر لـ " الأنباء" إنه تم تسجيل 7200 باحث عن عمل في نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية في المرحلة الـ 84 خلال الفترة من 1 الجاري حتى 15 منه، لافتا إلى أن فرق العمل تضاعف جهودها لفتح ملفات المسجلين والتدقيق عليها .