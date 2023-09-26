أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين على تضامن الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين.

وأعربت (الخارجية) عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وذوي الشهداء الأبطال، داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يتقبلهم مع الشهداء الأبرار، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.