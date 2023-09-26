‏استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 21 شخصا من جنسيات مختلفة في 16 ضبطية منفصلة وبحوزتهم نحو 11 كيلو غرام مخدرات متنوعة (حشيش - شبو - كيميكال - ماريغوانا - هيروين - كوكايين) و15 ألف حبة مؤثرات عقلية و5 ليترات من مادة (GHB) و71 زجاجة خمر وسلاحين ناريين ومبالغ مالية متحصلات البيع.

‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.



‏وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لجميع أساليب تجار ومروجي المواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، مهيبة بالجميع الى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 والخط المباشر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141.