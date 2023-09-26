توفي عن 90 عاماً الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم، الذي حظي بشهرة كبيرة بفضل دوره في مسلسل "ذي مان فروم أنكل" ("The Man From U.N.C.L.E") في ستينات القرن العشرين، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأفادت محطة "سي بي إس" بأنّ ماكالوم المعروف بدوره كطبيب شرعي في مسلسل "إن سي آي إس"، توفي محاطاً بعائلته في أحد مستشفيات نيويورك.

ونقلت المحطة عن نجله بيتر ماكالوم قوله "لقد كان الأب الألطف والأروع والأكثر صبراً وحباً. ودائماً ما كان يعطي الأولوية لأسرته".

وتابع "لقد كان رجلاً نهضوياً ومُحبّاً للعلم والثقافة، وكان يحوّل هذه المشاعر إلى معرفة"، مشيراً إلى أنّ والده "كان قادراً حتى على قيادة أوركسترا سيمفونية أو إجراء (إن لزم الأمر) عملية تشريح لجثة، استناداً إلى بحوث أجراها لعقود خدمةً لدوره في مسلسل إن سي آي إس".

وبعدما تلقى دروسه في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية العريقة في لندن، شارك ماكالوم في فيلم "ذي غرايت إسكايب" (1963) إلى جانب عدد من النجوم البارزين بينهم ستيف ماكوين وجيمس غارنر وتشارلز برونسون ودونالد بليسينس.

لكنّ نجمه سطع عندما اختير لتأدية دور العميل الروسي إيليا كورياكين في مسلسل "ذي مان فروم أنكل".

ومع أنّ المسلسل امتدّ على أربع سنوات فقط، انطبعت الشخصية التي أداها مالكوم في الأذهان.

وكان الممثل البريطاني قال في حديث إلى صحيفة "نيويورك تايمز" عام 1998 "لقد مرّ 30 عاماً على تأديتي هذه الشخصية لكنّني لا أزال متأثراً بها حتى اليوم".



