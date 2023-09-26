أسامة أبو السعود

استقبلت القنصلية المصرية في البلاد المصريين الراغبين في إصدار توكيلات لمرشحي الرئاسة في جمهورية مصر العربية والتي يتنافس فيها عدد من المرشحين في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقام المواطن المصري أحمد الروبي بإصدار أول توكيل رسمي لدعم ترشيح وانتخاب الرئيس السيسي لتولي مصر لفترة رئاسية جديدة .

ووفقا للجنة العليا للانتخابات ستجرى عملية تصويت الناخبين في خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 1-2-3 ديسمبر المقبل على أن تجرى انتخابات الرئاسة داخل مصر أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10-11-12 ديسمبر المقبل.

وتعلن نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد اقصاه الثلاثاء 16 يناير 2024.