وجه النائب ماجد المطيري سؤالًا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي مشفوعاً بالمستندات:

(1) هل توجد وظائف إشرافية شاغرة في الهيئات والإدارات التعليمية وبالمجمل في الجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بتواريخ الإعلان عن تسكينها وتاريخ المقابلات وأي إجراءات متعلقة بتسكين هذه الشواغر؟

(2) يرجى تزويدي بجدول تفصيلي يوضح عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في وزارة التربية والجهات التابعة لكم وعدد الموظفين المستحقين والمرشحين لشغلها بنفس جهة العمل مرفق به السيرة الذاتية له؟

(3) نما إلى علمي بأن الوزارة امتنعت عن صرف مكافأة المتفوقين لبعض الطلاب المستحقين لها سواء المبتعثين بالخارج أو طلاب الداخل، في المقابل قامت بصرفها للبعض الأخر، إذا صح هذا الأمر يرجي تزويدى بكشف بأسماء جميع الطلاب المستحقين لمكافأة التفوق مرفق قرينة كل أسم قيمة المكافأة المستحقة؟ وهل تم صرفها لهم من عدمه، وفي حالة عدم الصرف بيان السبب، وذلك عن الثلاث أعوام السابقة وعلى العام الدراسي الحالي؟

(4) قامت الوزارة منذ عام 2020 بمنح عدد من التراخيص لفتح جامعات خاصة بدولة الكويت، وعليه يرجي تزويدي بصورة ضوئية من جميع قرارات إنشاء وفتح جامعات خاصة منذ عام 2020 حتى تاريخ توجيه السؤال؟ مع بيان المعايير التعليمية وفقاً للمواصفات العالمية التي اعتمدتها الوزارة لمنح تلك التراخيص؟

(5) يرجي تزويدي بعدد الجامعات الخاصة المرخص لها بدولة الكويت؟ وما هي التخصصات المرخص بها وعدد الطلبة المستهدف تخرجها من تلك التخصصات؟ مع تزويدي بكشف الرسوم الخاصة بالالتحاق لتلك الجامعات؟

(6) ماهي ألية مراقبة ومتابعة المنظومة التعليمية بتلك الجامعات والتي تهدف إلى رفع التصنيف الدولي للجامعات الكويتية سواء الخاصة أو الحكومية؟

(7) بما أن الوزارة ترجى مناقصات عامة لتقديم خدمات التنظيف والحراسة للمدارس والمناطق التعليمية والمباني التابعة لوزارة التربية، وعلية يرجي تزويدي بصور ضوئية من عقود الصيانة لجميع البنود سالفة الذكر بالسؤال؟ وهل تم أخذ الموافقات عليها من قبل الجهات الرقابية في الدولة من عدمه مع بيان قيمة ومدة تلك العقود ومع بيان بند رواتب العمالة المتعاقد عليها في ذلك؟

(8) يرجى تزويدي بصورة ضوئية من عقود صيانة مباني وزارة التربية بجميع مناطق الدولة والمبرمة مع الشركات المحلية مرفق بها الموافقات التي حصلت عليها الوزارة من الجهات الرقابية لإبرام هذه التعاقدات، مع بيان مدى تنفيذ تلك الشركات لبنود الاتفاق من عدمه؟

(9) سبق أن وقعت بعدد من المدارس والجامعات عيوب فنية وخرير في موسم الأمطار العام الماضي، وعليه يرجى تزويدي باستعدادات الوزارة لموسم الأمطار العام الحالي؟ وهل قامت الوزارة بإجراءات الصيانات اللازمة بالمدارس والجامعات التابعة للوزارة من عدمه؟

(10) بما أن المناطق السكنية الجنوبية مثل منطقة الوفرة والخيران السكنية تم دخول عدد من المدارس فيها للخدمة إلا أنها لم تتوفر بها كافة المراحل الدراسية المختلفة؟ وعلية يرجى تزويدي بعدد المدارس التي تخدم المناطق الجنوبية لاسيما الوفرة والخيران السكنية وعدد الطلبة الملتحقين بها بكافة المراحل الدراسية وعدد الموظفين والمعلمين العاملين بتلك المناطق على وجه التحديد؟

(11) هل اعتمدت الوزارة للعاملين بالمناطق الجنوبية والنائية البدلات الخاصة بهم؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كشوف صرف تلك البدلات وعدد الموظفين المستحقين لها كلا حسب منطقته التعليمية التابع لها؟

(12) هل هناك تأخير في صرف العلاوات والبدلات والمستحقات المالية السنوية للموظفين والمعلمين العاملين بالمناطق التعليمية النائية؟ إذا كانت الإجاب الإيجاب يرجي تزويدي بأسباب ذلك التأخير؟