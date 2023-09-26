عبدالعزيز الفضلي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أنه في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 ، انتهى قطاع التعليم العام من إصدار قرارات النقل الخارجي لـ( 1946) معلما ومعلمة و 380) وظيفة إشرافية.

وذكر الوهيدة أنه بناء على القرار الوزاري رقم 1 / 2016 الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والاشرافية، ونظرًا لاهتمام العاملين في قطاع التعليم العام بالاستقرار التربوي وجهدهم المستمر، وعملهم الدؤوب تم الانتهاء من إصدار جميع قرارات النقل الخارجي بنجاح قبيل انتهاء فترة القرار الوزاري المذكور أعلاه وهي نهاية آخر يوم عمل من شهر سبتمبر الجاري.

وأفاد الوهيدة أنه تم توزيع المعلمين والمعلمات من الهيئات التعليمية في جميع أنحاء المناطق التعليمية وفقًا للخطط المعتمدة وطبقا للشواغر المتاحة في المناطق التعليمية تحقيقًا للأهداف التربوية المنشودة.

وفي ذات السياق، أشار الوهيدة بأن إصدار قرارات النقل الداخلي ما زالت مستمرة حتى آخر يوم عمل رسمي من شهر أكتوبر ، حيث تقوم إدارات المناطق التعليمية بمتابعة إصدارها بعناية لضمان سد الشواغر و انتقال الكوادر التعليمية لمقار عملهم الجديدة بكل سهولة ويسر.