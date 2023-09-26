عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر من الضاحية N3 في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 274 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 5/12/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
وسيتم توزيع البطاقات يومي الاربعاء والاحد 27 سبتمبر الجاري و 1 اكتوبر المقبل وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2/10/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الأسماء :
0001 محمد محسن سعد العجمى
0002 بدر عبدالله محمد الكندرى
0003 فهد فلاح فهد جامع
0004 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي
0005 عبدالله نجم عبدالحسين على
0006 مسلط محمد عبيد العتيبى
0007 راشد محمد هرماس العازمى
0008 طلال سعود غالى زويد
0009 محمد سليمان احمد الحمادي
0010 مشعل لافى صاوى الشمرى
0011 خالد سعود نوار العتيبى
0012 عادل طلق سعد العازمي
0013 مشعل خلف سعد العازمي
0014 مصلح مطلق مصلح العازمي
0015 سلمان سالم مطلق المطيرى
0016 محمد عيد شديد مساعد
0017 عادل سعد خشمان العازمي
0018 محمد سيف فهيد النجدى
0019 يوسف دخيل فلاح الرشيدى
0020 سالم عيد سالم العميرى
0021 فهد عبدالله فهد الخالدي
0022 حسين مطلق عايد المطيرى
0023 وليد خالد خليفه العازمى
0024 عيد سعد ارتيبان العازمي
0025 مشارى فالح عيد العازمى
0026 محمود محمد رجا الرشيدى
0027 عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي
0028 مشاري محمود عبدالله العبدالله
0029 محمد دغش مسفر عبدالرحمن
0030 راشد خليفه اجليغم العازمي
0031 زايد لافي محمد هادي العازمي
0032 سعد مطر ذعار مشرف
0033 عمر محمد مصلح المطيري
0034 احمد حمود غنيم الصويلح
0035 فهد سعود عبدالله المحجان
0036 عادل جواد حمد الشمرى
0037 فيصل سيد محمد حميد القلاف
0038 حسن هادى حسن العجمى
0039 ناصر مطلق حنيضل الدجينى
0040 بدر هادى قضيان العازمي
0041 سلطان كميخ فهيد العجمى
0043 مشعل حمود سعود المطيرى
0044 سطام مزيد محمد الحسيني
0045 عبدالعزيز لافي مبارك العازمي
0046 محمد بجاد متعب الرشيدي
0047 فهد سلمان زيد العازمي
0048 على عبدالله ماضى الخميس
0049 لافى جمال لفته الضفيرى
0050 حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين
0051 عيسى على راشد الحربى
0052 فهد سعيدان مهدى العازمى
0053 نواف فالح عبد الله الطوارى
0054 محمد عبدالله غدنان الشمرى
0055 مبارك مرزوق مبارك
0056 سالم مبارك عايد الشدقم
0057 محمد سكتان ماضى العازمى
0058 محمد عبدالرحمن على المرى
0059 محمد قويظى براك العازمى
0060 مشارى هادى سلطان السفرانى
0061 نواف لافي علي الغواص الرشيدي
0062 طلال طلق مناحى العازمي
0063 حمد عبدالرحمن علي المري
0064 فهد سعود عبدالله العازمي
0065 ابراهيم هادى نصار المحرول
0066 بدر رفاعى مطلق العازمى
0067 ناصر محمد بداح العجمي
0068 حمدان مجبل فالح الداهوم
0069 عبدالله سعد فهاد العجمي
0070 شافي محمد زيد الديحاني
0071 انور حمدان عشبان العازمي
0072 معجب سعود عبدالله العازمي
0073 فهد حمد عبدالله العزب
0074 محمود مضر محمود الايوبي
0075 راشد فلاج عبدالله الهاجري
0076 مشاري سعود عبدالعزيز المجمد
0077 فاضل على عبدالرحمن المرى
0078 بدر سعد جلعود العازمى
0079 حمد ناصر شافى العجمى
0080 فواز جلوى مطر العازمى
0081 على عيد محمد العازمى
0082 عادل حبيب مطلق العازمى
0083 عوض مسعود محمد العجمي
0084 خالد سعد على العازمى
0085 مشعل مروي حرفان العازمي
0086 مساعد مهدى عبدالله المطيرى
0087 ثامر فالح هلال المطيري
0088 خالد جمعان عبدالله الهدلان
0089 ابراهيم محمد ابراهيم العبيدلى
0090 محمد راضى سعد راضى
0091 فهد هادي قضيان العازمي
0092 مشارى مسلم عوض العازمى
0093 حمد فهد سراح دغيم
0094 نايف عواد محمد العازمي
0095 فايز نحيطر سالم العازمى
0096 احمد فهد مبارك العازمى
0097 بدر محمد مبارك كميخ
0098 احمد سالم خالد العازمي
0099 مشعل مضحى بداح العازمى
0100 نايف عايض علوش العازمى
0101 نافل مسفر نافل العجمى
0102 يوسف يعقوب يوسف اليوسف
0103 سعود جواد مجيد العصفور
0104 محمد مبارك محمد الحديبي
0105 محمد ناصر فراج الحسينى
0106 سالم مطلق فهاد العازمى
0107 عبدالله غلوم حاجي عبدالله
0108 سعد مطلق مفلح الهبيده
0109 عبدالهادي عبدالله هادي العجمي
0110 نواف عايد نهار العتيبى
0111 محمد جاسم محمد حسن
0112 مشارى خالد سلطان المرزوق
0113 غشام عايض غشام العازمى
0114 نايف شافى جعيرى الدوسرى
0115 عيد فضى عبدالله الرشيدي
0116 عادل منصور عيد البراك الرشيدي
0117 نايف فلاح عيد العازمى
0118 عثمان محمد غريب المنصوري
0119 جراح سعد صنيتان الديحاني
0120 ثامر مبارك فالح قريعيط
0121 مشعل مطلق عيد العازمي
0122 ثامر هايف ماجد العدوانى
0123 محمد عبدالواحد قاسم المطرود
0124 خالد موءيد محمد نورى بكر
0125 خالد عبدالله فالح راعى الفحماء
0126 سعد خالد مرزوق العازمي
0127 عصام سيد باقر سيد حسن
0128 احمد مبارك على العازمى
0129 مشارى سليم دعيبيل العازمى
0130 عبدالله احمد عبدالله المكيمي
0131 ناصر مبخوت مكراد المكراد
0132 خالد خلف محمد الرشيدى
0133 محسن مجبل محمد العازمي
0134 عبد الرضا على حسين على
0135 فهد جديع عواد العازمي
0136 فهد هلال عبدالله السهيل
0137 مشاري جاسم محمد السنافي
0138 مبارك راشد مسعود الهاجري
0139 مشعل عبداللطيف خليفه الرباح
0140 عامر سالم مطارد الدلمانى
0141 خالد راشد عبيد الدوسرى
0142 محمد ارشيد حمود العازمي
0143 طلال شامي علي الراجحي
0144 عايض ابراهيم العتيبي
0145 عبدالله عبدالعزيز رجب حسين
0146 عبدالله سلمان هادي العازمي
0147 فراس عبدالله مرزوق الشطي
0148 محمد مرزوق سعد غريب
0149 حمد يوسف احمد زنكوى
0151 خالد نايف حليس الدوسري
0152 فهد عايد مطلق الحريص
0153 عبدالله هادي مبارك الرشيدى
0154 سعود ناصر سعود العتيبي
0155 مشارى محمد سلمان الحربى
0156 فهد زايد محمد العنبر
0157 مبارك راشد عبدالله العجمي
0158 طلال حمود حمدي المطيري
0159 علي حسن جاسم البناى
0160 حسين بادي راشد الفضلي
0161 عبدالله خضير فرج العازمي
0162 عواد فهيد عويضه العجمي
0163 محمد مرضى محمد الهاجري
0164 متعب سعد عايض اسحيب العازمي
0165 خالد علي فهد الرشيدى
0166 خالد ملحم مرداس العجمى
0167 ناصر علي عيفان العازمي
0168 باقر جاسم على اشكناني
0169 جابر صالح عبيد العجمى
0170 مشعل خلف ماوى المطيرى
0171 جراح حميد مفرح الرشيدي
0172 جديع محمد جديع طويرش
0173 نايف سعد نايف محمد
0174 نايف محمد ناصر العجمي
0175 مبارك فرج شفلج العنزي
0176 عبد الرحمن لافى عواد العازمى
0177 نواف عبيد فلاح البرازى
0178 نايف حبيب مفلح السبيت
0179 فيصل منصور بندر السبيعى
0180 مبارك سفر فهيد الهاجري
0181 بدر ناصر بدر ناصر
0182 ناصر فهد علي الحجيلان
0183 حسن نافل مهدى العجمى
0184 ماجد عاجل سالم الظفيرى
0185 براك حمدان براك النصافى
0186 سعود ناصر سعود عبيد
0187 طلال زبن متعب المطيري
0188 عازب عبدالمحسن مسفر العجمي
0189 مشارى رجعان جبهان شريان
0190 ثامر فلاح مفلح السبيت
0191 محمد صقر عبدالله البريكى
0192 سعد صالح جفران مجبل
0193 حمود خلف مزيد الزايد
0194 خالد جمعه سلطان الشمري
0195 فيحان عوض دابس الرشيدي
0196 عبدالله فهد نادر العجمي
0197 فيصل فلاح مفلح السبيت
0198 محمد على سالم العجمى
0199 مشعل عواض ثواب الرويجح
0200 فيصل علي مهدي العجمي
0201 فهد ناصر خفران دعسان
0202 مشعل حسين علي الكندري
0203 ضاري ماجد جابر العنزي
0204 محمد عبدالرضا عامر البلوشى
0205 سالم سعد عبد الهادى حجيلان
0206 مبارك محمد ناصر ملفى
0207 حسين عباس حسين عبدالله عباس
0208 عبدالحكيم عامر منور هلال
0209 حامد مصبح سعيد العازمي
0210 خالد مجبل محمد المويسه
0211 احمد سالم حمد الحمدان
0212 عويضه فهيد عويضه العجمي
0213 على سالم عيد الشمرى
0214 احمد عبدالله سالم بوضريس
0215 مبارك نايف سلمان المطيرى
0216 سعود راشد دهش الخضارى
0217 خالد عواض تميم المطيرى
0218 امين محمد احمد راشد
0219 بدر فلاح سيف العازمى
0220 راشد فلاح سيف العازمى
0221 عبدالله غلاب هليل المطيري
0222 جابر عايض مسفرالرشيدى
0223 عبدالله بدر ناصر الرشيدي
0224 عبدالله حسين غلوم سند
0225 محمد فلاح حمود العازمي
0226 يوسف عيد فراج الكفيدى
0227 جاسم على جاسم فرس
0228 طارق خلف مبروك عبدالمجيد
0229 على حسين على بوفتين
0230 سمير سريع ناصر سريع
0231 عبدالله سيف عبدالرحمن العجمي
0232 ماجد عوض عوده شاهين
0233 عبدالعزيز احمد عبدالله السند
0234 باسل محمد حمد العجمي
0235 عبدالعزيز فهد فهد السهلى
0236 بدر مضحى محمد العنزى
0237 فايز براك سالم العازمي
0238 صلاح عبدالله سعد الحوطى
0239 فهد معيض جعيفن العبدالله
0240 احمد صالح عبدالله الرجيبه
0241 عبدالله محمد عبدالله العابر
0242 عبدالله فضى دابس الرشيدي
0243 ناهس ناصر عيد البراك الرشيدى
0244 حسين زيد عبدالحسين الزيد
0245 عبدالله مسعد مزبان الزهاميل
0246 انور راشد مطلق العازمي
0247 فهد صالح محمد الخميس
0248 بدر الحميدي حمدان الرشيدي
0249 عيسى بدر مبارك الميع
0250 ناصر جمعان ناصر العازمي
0251 نايف سليمان سالم العجمي
0252 فاضل ميرزا حسين عبدالله
0253 خالد علي سلمان العصيمي
0254 حمد عبدالله فهد السمحان
0255 محمد حماد عبيد مزعل
0256 احمد حماد عبيد العتيبى
0257 جابر ناصر محمد المرى
0258 محمد سعد حشاش الدوسرى
0259 عزيز محيسن عبدالكريم المطيرى
0260 عبدالهادى محمد تويم الهاجري
0261 عبدالعزيز محمود عبدالرسول خلف
0262 محمد عبدالله محمد العمر
0263 حمد علي احمد الكندري
0264 دغيم سعد دغيم الخرفشي
0265 على حسين عباس الصفار
0266 جابر صطام عبدالله العتيبي
0267 نايف صليهم محسن العجمى
0268 مشاري محمد سالم العازمي
0269 بندر ناصر عبيد الاحمد
0270 احمد منصور علي القطان
0271 فهد خليفه راشد المذن
0272 محمد مطلق محمد العلى
0273 محمد عادل محمد المهنا
0274 بندر ناحي دغش المطيري