عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر من الضاحية N3 في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 274 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 5/12/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

وسيتم توزيع البطاقات يومي الاربعاء والاحد 27 سبتمبر الجاري و 1 اكتوبر المقبل وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2/10/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي الأسماء :

0001 محمد محسن سعد العجمى

0002 بدر عبدالله محمد الكندرى

0003 فهد فلاح فهد جامع

0004 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0005 عبدالله نجم عبدالحسين على

0006 مسلط محمد عبيد العتيبى

0007 راشد محمد هرماس العازمى

0008 طلال سعود غالى زويد

0009 محمد سليمان احمد الحمادي

0010 مشعل لافى صاوى الشمرى

0011 خالد سعود نوار العتيبى

0012 عادل طلق سعد العازمي

0013 مشعل خلف سعد العازمي

0014 مصلح مطلق مصلح العازمي

0015 سلمان سالم مطلق المطيرى

0016 محمد عيد شديد مساعد

0017 عادل سعد خشمان العازمي

0018 محمد سيف فهيد النجدى

0019 يوسف دخيل فلاح الرشيدى

0020 سالم عيد سالم العميرى

0021 فهد عبدالله فهد الخالدي

0022 حسين مطلق عايد المطيرى

0023 وليد خالد خليفه العازمى

0024 عيد سعد ارتيبان العازمي

0025 مشارى فالح عيد العازمى

0026 محمود محمد رجا الرشيدى

0027 عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي

0028 مشاري محمود عبدالله العبدالله

0029 محمد دغش مسفر عبدالرحمن

0030 راشد خليفه اجليغم العازمي

0031 زايد لافي محمد هادي العازمي

0032 سعد مطر ذعار مشرف

0033 عمر محمد مصلح المطيري

0034 احمد حمود غنيم الصويلح

0035 فهد سعود عبدالله المحجان

0036 عادل جواد حمد الشمرى

0037 فيصل سيد محمد حميد القلاف

0038 حسن هادى حسن العجمى

0039 ناصر مطلق حنيضل الدجينى

0040 بدر هادى قضيان العازمي

0041 سلطان كميخ فهيد العجمى

0043 مشعل حمود سعود المطيرى

0044 سطام مزيد محمد الحسيني

0045 عبدالعزيز لافي مبارك العازمي

0046 محمد بجاد متعب الرشيدي

0047 فهد سلمان زيد العازمي

0048 على عبدالله ماضى الخميس

0049 لافى جمال لفته الضفيرى

0050 حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين

0051 عيسى على راشد الحربى

0052 فهد سعيدان مهدى العازمى

0053 نواف فالح عبد الله الطوارى

0054 محمد عبدالله غدنان الشمرى

0055 مبارك مرزوق مبارك

0056 سالم مبارك عايد الشدقم

0057 محمد سكتان ماضى العازمى

0058 محمد عبدالرحمن على المرى

0059 محمد قويظى براك العازمى

0060 مشارى هادى سلطان السفرانى

0061 نواف لافي علي الغواص الرشيدي

0062 طلال طلق مناحى العازمي

0063 حمد عبدالرحمن علي المري

0064 فهد سعود عبدالله العازمي

0065 ابراهيم هادى نصار المحرول

0066 بدر رفاعى مطلق العازمى

0067 ناصر محمد بداح العجمي

0068 حمدان مجبل فالح الداهوم

0069 عبدالله سعد فهاد العجمي

0070 شافي محمد زيد الديحاني

0071 انور حمدان عشبان العازمي

0072 معجب سعود عبدالله العازمي

0073 فهد حمد عبدالله العزب

0074 محمود مضر محمود الايوبي

0075 راشد فلاج عبدالله الهاجري

0076 مشاري سعود عبدالعزيز المجمد

0077 فاضل على عبدالرحمن المرى

0078 بدر سعد جلعود العازمى

0079 حمد ناصر شافى العجمى

0080 فواز جلوى مطر العازمى

0081 على عيد محمد العازمى

0082 عادل حبيب مطلق العازمى

0083 عوض مسعود محمد العجمي

0084 خالد سعد على العازمى

0085 مشعل مروي حرفان العازمي

0086 مساعد مهدى عبدالله المطيرى

0087 ثامر فالح هلال المطيري

0088 خالد جمعان عبدالله الهدلان

0089 ابراهيم محمد ابراهيم العبيدلى

0090 محمد راضى سعد راضى

0091 فهد هادي قضيان العازمي

0092 مشارى مسلم عوض العازمى

0093 حمد فهد سراح دغيم

0094 نايف عواد محمد العازمي

0095 فايز نحيطر سالم العازمى

0096 احمد فهد مبارك العازمى

0097 بدر محمد مبارك كميخ

0098 احمد سالم خالد العازمي

0099 مشعل مضحى بداح العازمى

0100 نايف عايض علوش العازمى

0101 نافل مسفر نافل العجمى

0102 يوسف يعقوب يوسف اليوسف

0103 سعود جواد مجيد العصفور

0104 محمد مبارك محمد الحديبي

0105 محمد ناصر فراج الحسينى

0106 سالم مطلق فهاد العازمى

0107 عبدالله غلوم حاجي عبدالله

0108 سعد مطلق مفلح الهبيده

0109 عبدالهادي عبدالله هادي العجمي

0110 نواف عايد نهار العتيبى

0111 محمد جاسم محمد حسن

0112 مشارى خالد سلطان المرزوق

0113 غشام عايض غشام العازمى

0114 نايف شافى جعيرى الدوسرى

0115 عيد فضى عبدالله الرشيدي

0116 عادل منصور عيد البراك الرشيدي

0117 نايف فلاح عيد العازمى

0118 عثمان محمد غريب المنصوري

0119 جراح سعد صنيتان الديحاني

0120 ثامر مبارك فالح قريعيط

0121 مشعل مطلق عيد العازمي

0122 ثامر هايف ماجد العدوانى

0123 محمد عبدالواحد قاسم المطرود

0124 خالد موءيد محمد نورى بكر

0125 خالد عبدالله فالح راعى الفحماء

0126 سعد خالد مرزوق العازمي

0127 عصام سيد باقر سيد حسن

0128 احمد مبارك على العازمى

0129 مشارى سليم دعيبيل العازمى

0130 عبدالله احمد عبدالله المكيمي

0131 ناصر مبخوت مكراد المكراد

0132 خالد خلف محمد الرشيدى

0133 محسن مجبل محمد العازمي

0134 عبد الرضا على حسين على

0135 فهد جديع عواد العازمي

0136 فهد هلال عبدالله السهيل

0137 مشاري جاسم محمد السنافي

0138 مبارك راشد مسعود الهاجري

0139 مشعل عبداللطيف خليفه الرباح

0140 عامر سالم مطارد الدلمانى

0141 خالد راشد عبيد الدوسرى

0142 محمد ارشيد حمود العازمي

0143 طلال شامي علي الراجحي

0144 عايض ابراهيم العتيبي

0145 عبدالله عبدالعزيز رجب حسين

0146 عبدالله سلمان هادي العازمي

0147 فراس عبدالله مرزوق الشطي

0148 محمد مرزوق سعد غريب

0149 حمد يوسف احمد زنكوى

0151 خالد نايف حليس الدوسري

0152 فهد عايد مطلق الحريص

0153 عبدالله هادي مبارك الرشيدى

0154 سعود ناصر سعود العتيبي

0155 مشارى محمد سلمان الحربى

0156 فهد زايد محمد العنبر

0157 مبارك راشد عبدالله العجمي

0158 طلال حمود حمدي المطيري

0159 علي حسن جاسم البناى

0160 حسين بادي راشد الفضلي

0161 عبدالله خضير فرج العازمي

0162 عواد فهيد عويضه العجمي

0163 محمد مرضى محمد الهاجري

0164 متعب سعد عايض اسحيب العازمي

0165 خالد علي فهد الرشيدى

0166 خالد ملحم مرداس العجمى

0167 ناصر علي عيفان العازمي

0168 باقر جاسم على اشكناني

0169 جابر صالح عبيد العجمى

0170 مشعل خلف ماوى المطيرى

0171 جراح حميد مفرح الرشيدي

0172 جديع محمد جديع طويرش

0173 نايف سعد نايف محمد

0174 نايف محمد ناصر العجمي

0175 مبارك فرج شفلج العنزي

0176 عبد الرحمن لافى عواد العازمى

0177 نواف عبيد فلاح البرازى

0178 نايف حبيب مفلح السبيت

0179 فيصل منصور بندر السبيعى

0180 مبارك سفر فهيد الهاجري

0181 بدر ناصر بدر ناصر

0182 ناصر فهد علي الحجيلان

0183 حسن نافل مهدى العجمى

0184 ماجد عاجل سالم الظفيرى

0185 براك حمدان براك النصافى

0186 سعود ناصر سعود عبيد

0187 طلال زبن متعب المطيري

0188 عازب عبدالمحسن مسفر العجمي

0189 مشارى رجعان جبهان شريان

0190 ثامر فلاح مفلح السبيت

0191 محمد صقر عبدالله البريكى

0192 سعد صالح جفران مجبل

0193 حمود خلف مزيد الزايد

0194 خالد جمعه سلطان الشمري

0195 فيحان عوض دابس الرشيدي

0196 عبدالله فهد نادر العجمي

0197 فيصل فلاح مفلح السبيت

0198 محمد على سالم العجمى

0199 مشعل عواض ثواب الرويجح

0200 فيصل علي مهدي العجمي

0201 فهد ناصر خفران دعسان

0202 مشعل حسين علي الكندري

0203 ضاري ماجد جابر العنزي

0204 محمد عبدالرضا عامر البلوشى

0205 سالم سعد عبد الهادى حجيلان

0206 مبارك محمد ناصر ملفى

0207 حسين عباس حسين عبدالله عباس

0208 عبدالحكيم عامر منور هلال

0209 حامد مصبح سعيد العازمي

0210 خالد مجبل محمد المويسه

0211 احمد سالم حمد الحمدان

0212 عويضه فهيد عويضه العجمي

0213 على سالم عيد الشمرى

0214 احمد عبدالله سالم بوضريس

0215 مبارك نايف سلمان المطيرى

0216 سعود راشد دهش الخضارى

0217 خالد عواض تميم المطيرى

0218 امين محمد احمد راشد

0219 بدر فلاح سيف العازمى

0220 راشد فلاح سيف العازمى

0221 عبدالله غلاب هليل المطيري

0222 جابر عايض مسفرالرشيدى

0223 عبدالله بدر ناصر الرشيدي

0224 عبدالله حسين غلوم سند

0225 محمد فلاح حمود العازمي

0226 يوسف عيد فراج الكفيدى

0227 جاسم على جاسم فرس

0228 طارق خلف مبروك عبدالمجيد

0229 على حسين على بوفتين

0230 سمير سريع ناصر سريع

0231 عبدالله سيف عبدالرحمن العجمي

0232 ماجد عوض عوده شاهين

0233 عبدالعزيز احمد عبدالله السند

0234 باسل محمد حمد العجمي

0235 عبدالعزيز فهد فهد السهلى

0236 بدر مضحى محمد العنزى

0237 فايز براك سالم العازمي

0238 صلاح عبدالله سعد الحوطى

0239 فهد معيض جعيفن العبدالله

0240 احمد صالح عبدالله الرجيبه

0241 عبدالله محمد عبدالله العابر

0242 عبدالله فضى دابس الرشيدي

0243 ناهس ناصر عيد البراك الرشيدى

0244 حسين زيد عبدالحسين الزيد

0245 عبدالله مسعد مزبان الزهاميل

0246 انور راشد مطلق العازمي

0247 فهد صالح محمد الخميس

0248 بدر الحميدي حمدان الرشيدي

0249 عيسى بدر مبارك الميع

0250 ناصر جمعان ناصر العازمي

0251 نايف سليمان سالم العجمي

0252 فاضل ميرزا حسين عبدالله

0253 خالد علي سلمان العصيمي

0254 حمد عبدالله فهد السمحان

0255 محمد حماد عبيد مزعل

0256 احمد حماد عبيد العتيبى

0257 جابر ناصر محمد المرى

0258 محمد سعد حشاش الدوسرى

0259 عزيز محيسن عبدالكريم المطيرى

0260 عبدالهادى محمد تويم الهاجري

0261 عبدالعزيز محمود عبدالرسول خلف

0262 محمد عبدالله محمد العمر

0263 حمد علي احمد الكندري

0264 دغيم سعد دغيم الخرفشي

0265 على حسين عباس الصفار

0266 جابر صطام عبدالله العتيبي

0267 نايف صليهم محسن العجمى

0268 مشاري محمد سالم العازمي

0269 بندر ناصر عبيد الاحمد

0270 احمد منصور علي القطان

0271 فهد خليفه راشد المذن

0272 محمد مطلق محمد العلى

0273 محمد عادل محمد المهنا

0274 بندر ناحي دغش المطيري