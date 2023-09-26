بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، في العاصمة القطرية الدوحة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها بالاضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان، إن وزير الخارجية السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لأمير قطر بموفور الصحة وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.

وأضاف الديوان أن أمير قطر حمل وزير الخارجية السعودي تحياته لأخيه خادم الحرمين وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.