عبدالكريم العبدالله

صدر قرار رسمي من مجلس "الخدمة المدنية" باعتماد الإجازة المرضية الالكترونية.

وجاء في القرار أن الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها عن سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة أو الممنوحة من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من وزارة الصحة بدون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار إليها تكون في الحدود وهي :

إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى.

- إجازة بنصف راتب الخمسة عشر يوما الثانية.

- إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.

- إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.

وتضمن القرار على ألا تزيد مدة الإجازة المرضية التي تمنح بدون مراجعة لـ الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة أيام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الاجازة بهذه الوسيلة زيادة أو تعديل في الحد الأقصى لمدد الإجازة أو نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند.

واضاف القرار «ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية».

وسيُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.