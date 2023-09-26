للإبلاغ عن أي مخالفات للصيد الجائر في جون الكويت أو لمخالفات المسح البحري وأي جسم أو وسيلة يشتبه فيها في المياه الإقليمية على الأرقام التالية: عمليات الإدارة العامة لخفر السواحل 1880888، أو الواتساب على رقم 66766630 أو هاتف الطوارئ 112



ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه يمنع الصيد في جون الكويت وفقا لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته، مشيرة الى ان المادة (108) من القانون تنص على أنه يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئيا.



واضافت انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي شخص او جهة تنتهك جون الكويت وتحاول العبث به من خلال الصيد الجائر أوإلقاء المخلفات فيه وأنه لا مجال في التساهل مع المخالفين.



وتهيب الادارة بالجميع إلى ضرورة الالتزام بقانون البيئة، والتواصل مع الإدارة العامة لخفر السواحل للإبلاغ عن أي مخالفات للصيد الجائر في جون الكويت أو لمخالفات المسح البحري وأي جسم أو وسيلة يشتبه فيها في المياه الإقليمية، عبر رقم عمليات الإدارة العامة لخفر السواحل 1880888، او الواتساب على رقم 66766630 او هاتف الطوارئ 112.



وتؤكد الإدارة على سرية البلاغات المُقدمة والتعامل معها بشكل سريع وحيادي للحفاظ على المنظومة البيئية في جون الكويت.