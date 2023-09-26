وصل وفد سعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية، القنصل العام في القدس، نايف السديري، إلى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء. وقد سلم السديري أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس في رام الله.

وقال السفير نايف السديري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «اكس»: «من دولة فلسطين الحبيبة، أرض كنعان، أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد».

ونقلت قناة العربية عن السديري قوله: السعودية تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

وقالت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي لوكالة فرانس برس «وصل الى الأراضي الفلسطينية الوفد السعودي» الذي يرأسه السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري، قادما من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تشرف عليه إسرائيل من الناحية المقابلة للأردن.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رحبت بزيارة السفير السعودي، وعدتها «محطة تاريخية مهمة» لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. وقالت الوزارة: «من جديد تثمن الوزارة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى الأراضي الفلسطينية، منذ إعلان السعودية تعيينها سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس.

وقال السفير نايف السديري إن هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء «على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين».

وأضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلا: «نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل».

وعبر السديري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة فلسطين وبجوده في بلده فلسطين، وحيا صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهوده لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما أكد على مواقف المملكة التاريخية الأخوية الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.