أجرى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله سموه عن خالص تعازيه في استشهاد عدد من جنود المملكة البواسل ضمن قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تعازي ومواساة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والقيادة السياسية وأهالي الشهداء والمصابين، مؤكدا دعم الكويت الكامل للمملكة إزاء هذا الاعتداء الآثم، سائلا العلي القدير ان يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.