مريم بندق

قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن ديوان الخدمة المدنية كلف من قبل مجلس الوزراء بدراسة المقترحات المقدمة من وزارة المالية حول 7 ضوابط لصرف بدل الإجازات للموظفين.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء أصدر قراراه رقم 994 الذي نص على اعتماد توصية اللجان الوزارية المختصة حول 7 ضوابط مقترحة ومقدمة من وزارة المالية لصرف البدل النقدي للإجازات للموظفين أثناء الخدمة للمصلحة العامة، لافتا إلى أنه تمت إحالتها إلى ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية واتخاذ ما يراه مناسبا.

ونص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على 7 ضوابط منها 4 جديدة و3 معمول بها حاليا، وهي كالآتي:

1-أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.

2-يحق للموظف صرف البدل النقدي اثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية.

3-يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.

4-إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية.

5- يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل حتى نهاية السنة الميلادية.

6 - أن يكون الموظف قد أمضي في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

7-ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.