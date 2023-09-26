قال النائب د. عبدالكريم الكندري : بعد قيام المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء إتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بخور عبدالله المصادق عليها في 2013.

الحكومة العراقية تلغي بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية العراقية العام 2008.

وأضاف : 174 نائباً في البرلمان العراقي يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله.

وزاد الكندري : لم يعد يسعنا الحديث عن النوايا السيئة .. بل نحن أمام فعل عدائي منسق تحت غطاء سياسي يستوجب من الحكومة تحركاً أكثر حزماً من مجرد تسليم مذكرة احتجاج.