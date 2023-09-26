اطلع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد على خطة وجاهزية ادارة العمليات المركزية وباقي القطاعات لموسم الأمطار القادم، حيث نقل الفريق المكراد تحيات وشكر وتقدير رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لإخوانه وابنائه منتسبي قوة الاطفاء العام على رفع الجهوزية، مؤكدا على وضع هذه الخطة تحت نصب أعينهم والتعاون مع باقي قطاعات الدولة خلال موسم الأمطار وتفعيل البرامج الزمنية التي تم إعدادها مسبقاً للوصول إلى الأهداف المرجوة في حماية الارواح والممتلكات.

كما اطلع الفريق المكراد من خلال غرفة قيادة الحوادث الكبرى على آلية تنفيذ وتفعيل خطة الأمطار لهذا الموسم ومعدات الانقاذ ومضخات السحب التي تم توزيعها على المناطق المحددة والمتوقع حدوث ارتفاع مناسيب المياه فيها.

هذا، وشكر الفريق المكراد جميع منتسبي القوة على جهودهم في التجهيز والإعداد المسبق لموسم الامطار القادم والذي يحقق الأمن المجتمعي.