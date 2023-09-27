القاهرة ـ خديجة حمودة



تواصل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتوثيق التوكيلات المؤيدة من المواطنين للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وعددها 217 مكتبا على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين، حيث يقدم المواطن بطاقته الشخصية للمكتب، ويتم إدخال البيانات، والمرشح الذي يرغب في تأييده على جهاز تابلت متصل بالهيئة والأحوال المدنية، وبمجرد الانتهاء من كتابة البيانات عليه تظهر لدى الهيئة، والتي تتم المقارنة بينها وبين التأييدات التي سيقدمها المرشح أثناء تقديم أوراق ترشحه.



كما تقوم مكاتب التوثيق بالعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا، على أن يمتد هذا الوقت عند وجود مواطنين داخل المكتب.



ووفقا لمصادر بالشهر العقاري، لا يوجد اختصاص مكاني لمكاتب التوثيق، حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح في مكتب غير الموجود في محافظته، مؤكدة أن مكاتب الشهر العقاري تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتوثيق تأييداتهم للمرشحين، وهناك توجيهات لموظفي الشهر العقاري بالتيسير عليهم وحسن استقبالهم.



ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (7) لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على انه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بالتقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الديبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.



كما نصت المادة الثانية من القرار، أنه لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.



وتضمنت المادة الثالثة، أن المختص بإثبات التوقيع عليه التحقق من شخصية المواطن، من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.



ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الديبلوماسية، ولا يعد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.