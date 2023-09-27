القاهرة - مجدي عبدالرحمن



ناشد أعضاء مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لرئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة من أجل استكمال مسيرة بناء مصر الحديثة، وذلك خلال استقبال الأمانة العامة لمجلس النواب لأعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.



جاء ذلك خلال توقيعهم على استمارات التزكية التي وقع عليها نواب الشعب بتزكية الرئيس السيسي لإعادة ترشحه لفترة رئاسية قادمة.



وقال المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات كبيرة على الأرض، وهناك طفرة في المشروعات، متابعا: «من يعيش في الخارج يرى حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة غير المسبوقة، وحجم التغيير بالشكل الكبير».



وتابع سعد، خلال التوقيع على نموذج تزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأمانة العامة لمجلس النواب: «حزب مستقبل وطن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقف خلفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال سلسلة الإنجازات وما تم من مشروعات قومية على أرض الواقع».



من جهته، قال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب إن «الشعب المصري أصيل ووطني ومخلص وأمين على بلده»، موضحا أنه وقع توكيلا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف: الشعب سيقول كلمته ونحمل التقدير للرئيس، ومؤمنون بما يفعله ونؤيده في كل خطواته ودعم ترشحه كي نستكمل البناء.



وقال: لا ينكر أحد ما تحقق من إنجازات، مضيفا: «علينا فقط أن نقارن وضع وحال البلاد في 2011 و2023 وكيف نشطت المشروعات القومية الكبرى ومشروع حياة كريمة المشروع تاريخي.



وأضاف: «سيذكر التاريخ مبادرة حياة كريمة التاريخية التي تمت في كل ربوع مصر». وتابع: «الجميع يرى المشروعات والإنجازات التي مثلت قيمة مضافة في أسعار الأراضي».



وقال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب: «سنتجاوز الأزمات والتحديات ونقف خلف القائد، ولا شك أن الاستثمار على الأبواب ومصر وضعت نفسها على خريطة الاستثمار العالمي، فهي بلد مستقر وهناك استقرار وأمان وبنية تحتية قوية».



وبخصوص المستقبل، قال أبوالعينين: «علينا أن نقيم كل السياسات التي تمت ونقيم السلبيات والإيجابيات ونضع سياسات ورؤى جديدة تليق بالإمكانات والظروف العالمية، ولا شك أننا تأثرنا بالأزمة المستوردة ونتحرك لنواجهها بفكر جديد ونجدد الفكر ونحدثه».



وأكد أبوالعينين أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة والتركيز على صناعات المستقبل من خلال فكر تنافسي خاصة في ظل التنافسية الدولية. وقال: علينا التركيز على صناعات المستقبل وأن نزود الإنتاجية والقيمة.



ووجه وكيل مجلس النواب رسالة للمواطنين قائلا: «احتشدوا وشاركوا»، مضيفا: «نعلم من أنجز وضحى بنفسه من أجل هذا البلد وتحمل المسؤولية خلال 30 يونيو الثورة الشعبية الحقيقية التي حققت إرادة الشعب».



بدورها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض، وأن السنوات الأخيرة شهدت، كما من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.



وتابعت عطوة: «حرصت على التوقيع على نموذج تزكية ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال البناء والتنمية سلسلة الإنجازات»، وحرصت النائبة مايسة عطوة على ارتداء علم مصر.