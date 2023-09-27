بيروت ـ منصور شعبان



لا يكاد يمر يوم إلا وتدون التقارير عمليات أمنية تؤتي ثمارها بتوقيف ما تتمكن منه وحدات الجيش، سواء عبر مطاردتهم أو القبض على المخالفين في أماكن تواجدهم.



وآخر العمليات إحباط وحدة أخرى من الجيش في منطقة حارة السماقة ـ جرود الهرمل، وفقا لبيان صادر عن مديرية التوجيه، محاولة تهريب 90 سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت المواطن «ح.ن» المسؤول عن عملية التهريب.



وكانت قوة من الجيش اللبناني دهمت فجر أمس أحد المباني في جبل المنصورة، خراج بلدة مشتى حمود، وأوقفت عددا كبيرا من السوريين الذين دخلوا خلسة من الحدود الشمالية عبر المعابر غير الشرعية.



وكذلك دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة قب إلياس ـ البقاع وأوقفت 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة.



وكشفت معلومات أن خفر السواحل القبرصي تمكن من إنقاذ مهاجرين لبنانيين وسوريين كانوا انطلقوا فجر أمس من منطقة العبدة ـ شمال لبنان عبر مركب في البحر باتجاه السواحل الأوروبية.



وبحسب المعلومات، فقد وردت اتصالات من بعض المهاجرين الذين طلبوا النجدة لإنقاذهم، وقد تبين أن عددهم 97 راكبا.



وعلى الفور، تحركت قوة من خفر السواحل القبرصي واستطاعت انتشالهم وإنقاذهم في عرض البحر وتحديدا ضمن المياه الإقليمية في قبرص اليونانية.