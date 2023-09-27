بيروت - داود رمال



أكد المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في نشرة توجيهية للعسكريين بمناسبة العيد التاسع والثلاثين لإنشاء المديرية انه «كي يكون لبنان رسالة، على اللبنانيين أن يكونوا رسلا، أي أن يدركوا أن دورهم ومهامهم أكبر من ذواتهم، فلا يمكن للبنان أن يبقى رسالة من دون مؤسسات ضامنة لحقوق اللبنانيين وكرامتهم وأمنهم وحريتهم، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية التي من دون انتخاب رئيس لها، تبقى المؤسسات بلا رأس يوجه، وهنا مكمن الخطر، إن لم تلتحم الإرادات والأولويات حول وجود لبنان، من قبل صاحب كل مسؤولية دستورية وشعبية ووطنية، وينتخب رئيسا للبنان».



وقال: «إن الأيام الصعبة أكبر امتحان للإرادة، والإيمان الصلب يظهر مع التجارب القاسية، والعنفوان الوطني يتجلى برفض الاستسلام للأمر الواقع، وهذا ما تفعلونه بلا تردد، في كل مهمة تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة، ضبطا للاحتكار، ومنعا لترويج المخدرات، وتوقيفا لكل عميل ومخل بالأمن، لأنكم تعرفون حق المعرفة أن المتربصين بلبنان كثر، وفي طليعتهم العدو الإسرائيلي والمنظمات الإرهابية، إذ تقفون حائط صد منيعا في وجههم، حماية للبنان الخالد، خلود إرادتكم وإرادة اللبنانيين التي أدهشت العالم بصمودها التاريخي، والذي يشكل قبسا للخروج من ليل الأزمات، لبناء وطن يستحقون العيش فيه بأمان واطمئنان».