أكد الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية أن الدورة التدريبية المتقدمة حول آليات حماية حقوق المرأة التي ينظمها الاتحاد في سويسرا تندرج ضمن استراتيجية وبرنامج الاتحاد في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة والقيم الإنسانية الخيرة وتعزيز حقوق الإنسان.



وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي إن الدورة التي يحضرها ممثلو عدد من جهات الدولة وينظمها الاتحاد بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان تأتي ضمن مشروع تعزيز القدرات في مجال حقوق المرأة وتستمر حتى 28 الجاري.



وأوضحت الشيخة فادية السعد أن برنامج الدورة يتضمن استعراض مؤشرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقياس التقدم المحرز في تنفيذ معايير والتزامات حقوق الإنسان وإمكانيات الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في المناصرة ودور مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة.



وذكرت أن الدورة التي تأتي ضمن اتفاقية التعاون المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة تتناول الجوانب المختلفة لعملية صياغة تقارير حقوق الإنسان ودورها الأساسي في دورة مراقبة حقوق الإنسان بدءا من الاعتبارات المنهجية وجمع المعلومات والتحقق منها ووصولا إلى مراقبة الجودة.



وبينت أن الدورة التدريبية تتزامن مع أعمال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان والدورة الـ74 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناقشة التقرير الدوري لدولة فلسطين مما يعظم من استفادة المتدربين والمتدربات من خلال حضورهم والمشاركة في المناقشات.



وأوضحت الشيخة فادية أن الهدف من البرنامج التدريبي هو توفير فهم شامل للآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وتعزيز قدرات الأعضاء وتفعيل وتعزيز دور المرأة المجتمعي وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها لتعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان.



وأكدت الشيخة فادية السعد الحرص على تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد وإعداد جيل من المدربين والمدربات حول منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات على المستوى الوطني.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي في سياق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات والجهات الحكومية للعمل على تنفيذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة.