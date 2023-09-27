يستهل غدا الأربعاء منتخب الكويت للبادل مشاركته في البطولة العربية الأولى بمواجهتي الأردن عن العاشرة صباحا، والمنتخب المصري عند الخامسة مساء ضمن منافسات المجموعة الثانية، علما أن البطولة منقولة على منصة «شاشا».

وتقام البطولة بتنظيم من الاتحادين العربي والإماراتي للعبة اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري حتى الأول أكتوبر من المقبل، على ملاعب مجمع «ند الشبا الرياضي» بمشاركة 11 دولة هي: الكويت، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، العراق، المغرب، الأردن، البحرين، السودان، وسورية.

وإلى جانب مواجهتي «الأزرق»، تشهد البطولة اليوم إقامة 4 جولات، حيث يلتقي في العاشرة صباحا ضمن المجموعة الثانية البحرين وسورية، والسودان ومصر، وضمن منافسات المجموعة الأولى العراق وقطر.

وعند الخامسة مساء يلتقي الأردن والبحرين (المجموعة الثانية)، وفي التوقيت نفسه يلتقي العراق وعمان، وقطر والإمارات (المجموعة الأولى).

ويعول منتخب الكويت تحت القيادة الإسبانية للثنائي الإسباني روبن كاسترو غارسيا وأرنستوا مورينو على مواجهات البداية لضمان التأهل لربع نهائي البطولة، حيث تتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة.

وتضم صفوف المنتخب عناصر مميزة، وهي: علي حيات، عبدالرحمن العوضي، محمد عبدال، عبدالعزيز معيوف، حسين شمس، محمد التركي، فؤاد بهبهاني، وطلال العبدالله.

وقال رئيس نادي الكويت للبادل عمر الزنكي، إن البطولة باكورة مشاركات «الأزرق» في الموسم الحالي، على أن يتبع هذه المشاركة العديد من المشاركات المهمة، التي تضيف للاعبي الأزرق مزيدا من الخبرات.

وأشار إلى أن أبطال الكويت على أهبة الاستعداد والحماس لخوض غمار البطولة، معربا عن أمله في تحقيق إنجاز في النسخة الأولى لمنافسات البطولة العربية.

وثمن الزنكي دور الشركات الراعية: بيت التمويل، حديد الكويت، وراحة، إلى جانب الاهتمام الكبير من جانب الاتحاد العربي للبادل، ودولة الإمارات المتحدة وقدرتهم الفائقة على استضافة البطولة والتجهيز لها في وقت قياسي.