عاطف رمضان



قام فريق من المفتشين في إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة بإغلاق مصنع لحوم يمارس الغش التجاري، وتمت إحالة المصنع المخالف إلى النيابة التجارية.



وكان المصنع المخالف يقوم بتسييح اللحوم من الدجاج والأسماك والروبيان المجمد وإعادة تعبئتها من جديد داخل المصنع ويغلفها بأغلفة خاصة تحمل بيانات المصنع، ويذكر ان جميع اللحوم ـ الدجاج والأسماك والروبيان ـ طازجة بخلاف الحقيقة، وهي لحوم مجمدة تم تسييحها بقصد غش المستهلك في حالة ونوع اللحوم المستخدمة، علما انه يقوم بتسويق البضاعة المغشوشة للزبائن والمطاعم.