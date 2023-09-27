أسامة أبو السعود



انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد أبو صليب رئيس محكمة الاستئناف وحضور مجموعة كبيرة من وكلاء ومستشارين المحكمة، وذلك لتوزيع عمل دوائر المحكمة بمختلف أنواعها خلال الموسم القضائي 2023 - 2024.



وألقى المستشار محمد أبو صليب كلمة أشاد فيها بجهود وكلاء ومستشاري المحكمة على مابذلوه من جهد مضن خلال العام القضائي والذي أثمر عن نسبة إنجاز وفصل في الطعون المنظورة تجاوزت 96%.



كما أشاد أبو صليب بجهود وزارة العدل وكل الجهات المعاونة للقضاء لتسهيل عمل المحكمة، كما وجه شكره لجميع الزملاء المستشارين المتقاعدين والمنتهية إعارتهم، وقد تم تكريمهم بتوزيع شهادات تقدير ودروع تذكارية عليهم.



وتضمنت كلمة المستشار محمد أبو صليب الترحيب بالمستشارين الجدد القادمين من المحكمة الكلية.



وختم كلمته بالثناء على المجهود الكبير الذي قام به المستشارون أعضاء المكتب الفني ومعاونوهم، والذي كان له الأثر الطيب بتطوير عمل المحكمة.