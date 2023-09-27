تفقد المعاون للإسناد الإداري اللواء م. عصام نايف قوة إسناد أجهزة الدولة وفرع الإطفاء في معسكر التحرير للوقوف على التجهيزات والإجراءات استعدادا لموسم الأمطار.



واطلع المعاون للإسناد الإداري على خطة الأمطار التي تعتمد على فرق مدربة على استخدام الآليات والمعدات المخصصة للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسهيل حركة الطرق في حال هطول أمطار الخير.



وأكد اللواء م.عصام نايف أنه بناء على توجيهات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبمتابعة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، فقد أتم الحرس الوطني رفع درجة الاستعداد للوحدات المعنية واستكمال كل التجهيزات من معدات وآليات لتقديم الإسناد اللازم لأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع موسم أمطار الخير، مضيفا أن هناك ارتباطا مباشرا بين مركز عمليات الحرس الوطني ومركز عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني لسرعة تلقي البلاغات والتعامل معها.