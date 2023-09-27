أثنى مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم البلدية محمد المطيري على ما حققته حملة «ديرتنا تستاهل» من نتائج إيجابية والتركيز على إبراز جهود ودور الاجهزة الرقابية في مجال عملها الرقابي تفعيلا للقوانين ولوائح وأنظمة البلدية في المحافظات، حيث انطلقت المرحلة الاولى في الثلث الاول لعام 2023 ومن ثم توالت تنفيذ باقي المراحل.



وقال المطيري ان الحملة شملت في مراحلها المختلفة وفقا للخطة الاعلامية والتوعية التي اعدها الفريق الاعلامي المختص بإدارة العلاقات العامة العديد من الجوانب، أهمها تركيزها على الجانب التوعوي للحد من السلوكيات الخاطئة للأفراد بشأن لائحة النظافة وضرورة إحكام إغلاق أكياس القمامة ومواعيد اخراجها ووضعها داخل الحاوية من خلال مخاطبة الجمهور بعدة لغات لإيصال الرسالة التوعية لأكبر الجاليات المقيمة.



وأشاد المطيري بدور الجهات الحكومية لما أبدوه من تعاون وتنسيق وتضافر جهود في نجاح حملات البلدية المشتركة، مثمنا دعم وزارتي الدفاع والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة العامة للبيئة والادارة العامة لقوة الاطفاء وهيئة الطرق ووزارة الاشغال ووزارة الصحة وشركات البترول ووزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة.



وأشار الى أن الادارة تولي اهتماما كبيرا بتغطية الدور الرقابي لمختلف الادارات المختصة في أفرع المحافظات من خلال اعداد خطط عمل لإبراز جهودها عبر التغطيات الاعلامية في مختلف وسائل الاعلام والمنصات الالكترونية وتنظيم الجولات الميدانية وتكثيفها للفرق الرقابية فيما يخص تعاملهم مع بلاغات الشكاوى والمخالفات الواردة لها وقيامها بدورها، حيث تم التعامل مع أكثر من 6 آلاف بلاغ واتخاذ الاجراء اللازم بشأنها.