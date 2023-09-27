بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تعميما بشأن تحديد مواعيد العمل بالبلدية وفق نظام الدوام المرن.



وتضمن التعميم التالي:



يسرنا إعلام الموظفين العاملين بالقطاعات والإدارات التابعة للجهاز التنفيذي ببلدية الكويت بأن مواعيد العمل الرسمي بنظام الدوام المرن، من الأحد الى الخميس أسبوعيا، بواقع 7 ساعات عمل، على النحو التالي:



أولا: تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، والانصراف من العمل، بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30 دقيقة)، أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة)، او نظام الاستئذان او غير ذلك من قواعد او أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.



ثانيا: يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة (أولا) من هذا القرار كالتالي:



1 - تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة التاسعة صباحا).



2 - تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا).



3 - تحسب ساعات الاستئذان (بعد موافقة جهة العمل)، في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة (من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا).



4 - يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح بأن ينصرف قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام بـ (30 دقيقة)، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.



5 - لا يخل العمل بهذا النظام بفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة).



ثالثا: لا تطبق أحكام المادة السابقة على المشمولين بتخفيف ساعات العمل او الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر لأي سبب.



وتكون مواعيد العمل للمشمولين بتخفيف ساعات العمل او الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر لأي سبب كالتالي:



أ - من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا.



ب - من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.



ت - من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا.



ث - من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا.



ويلتزم الموظف المشمول بالمادة ثالثا من هذا التعميم، بإخطار إدارة شؤون الموظفين عن طريق جهة عمله بالميعاد الذي تم اختياره من قبله، وذلك خلال 5 أيام عمل من صدور التعميم، وفقا لما جاء بالمادة رقم 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023، وبما لا يخرج عن المواعيد الواردة، متضمنة اختيار موعد الإعفاء في بداية العمل او الانصراف.



وعلى إدارة شؤون الموظفين حصر جميع الحالات المشمولة بتخفيف ساعات العمل او الخاضعين لنظام التغيب الجزئي، وتحديث بياناتهم وفق المستندات الدالة على ذلك.



رابعا: يتولى رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات ومسؤولو الوحدات التنظيمية متابعة ما جاء بهذا التعميم، ومسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام تقع على المسؤول المباشر، ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك استنادا لنص المادة 11 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.



خامسا: لا يخل هذا التعميم بالالتزام بقواعد وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة المعمول بها لدى بلدية الكويت.