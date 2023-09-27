قام الممثل الخاص للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة والوفد المرافق صباح امس بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد. وكان الممثل الخاص للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة والوفد المرافق وصلا إلى البلاد، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد، وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.