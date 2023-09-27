عبدالعزيز الفضلي



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أنه في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، انتهى قطاع التعليم العام من إصدار قرارات النقل الخارجي لـ 1946 معلما ومعلمة و380 وظيفة إشرافية.



وذكر الوهيدة أنه بناء على القرار الوزاري رقم 1/2016 الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية، ونظرا لاهتمام العاملين في قطاع التعليم العام بالاستقرار التربوي وجهدهم المستمر، وعملهم الدؤوب تم الانتهاء من إصدار جميع قرارات النقل الخارجي بنجاح قبيل انتهاء فترة القرار الوزاري المذكور أعلاه وهي نهاية آخر يوم عمل من الشهر الجاري.



وأفاد الوهيدة بأنه تم توزيع المعلمين والمعلمات من الهيئات التعليمية في جميع أنحاء المناطق التعليمية وفقا للخطط المعتمدة وطبقا للشواغر المتاحة في المناطق التعليمية تحقيقا للأهداف التربوية المنشودة.



وفي السياق ذاته، أشار الوهيدة الى أن إصدار قرارات النقل الداخلي مازالت مستمرة حتى آخر يوم عمل رسمي من شهر أكتوبر، حيث تقوم إدارات المناطق التعليمية بمتابعة إصدارها بعناية لضمان سد الشواغر وانتقال الكوادر التعليمية لمقار عملهم الجديدة بكل سهولة ويسر.