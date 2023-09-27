عبدالعزيز الفضلي



ابلغت وزارة التربية الادارات المدرسية بضرورة الالتزام بدفع 100 فلس عن كل طالب وطالبة وارسالها الى المنطقة التعليمية في نهاية كل شهر وهو العائد من ارباح المقصف المدرسي.



وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بالتكليف د. غانم السليماني في نشرة اصدرها «تساهم كل مدرسة بمبلغ 100 فلس مضروبا بالعدد الاجمالي لطلبة المدرسة دعما للانشطة المدرسية على مستوى المنطقة التعليمية ويسدد في حساب المنطقة في نهاية كل فترة من فترات ارسال كشوف للمنطقة».



ودعا السليماني في تعميمه إلى تشكيل جماعة النشاط التعاوني للمقصف المدرسي على ان يختار مدير مديرة المدرسة أحد المعلمين/ المعلمات يتوافر فيه الدقة والخبرة في العمل الجماعي ليكون مشرفا على الجماعة يساعده اثنان من المعلمين أو المعلمات.



ويقوم المشرف المكلف على الجماعة بالإعلان عنها وعن أهدافها ونشاطها بوسائل الاعلام المتاحة بالمدرسة لاختيار أعضاء جماعة النشاط التعاوني من الطلبة الراغبين بالمشاركة، وتدوين أسمائهم بكشف يعتمد من مدير/مديرة المدرسة، ويرسل إلى إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26 اكتوبر 2023 م ويقوم الطلبة المشاركون في جماعة النشاط التعاوني بإدارة المقصف المدرسي من حيث البيع والشراء والمساهمة بتسجيل المشتريات والمبيعات مع مشرف الجماعة ومساعديه.



وتطرح أسهم الاكتتاب على الطلبة من بداية العام الدراسي لمدة شهر كامل مع ضرورة اشتراك أكبر عدد من الطلبة ويراعى اشتراك أكبر عدد من الطلبة، ويترك للطالب حرية المساهمة بحد أعلى 10 أسهم بواقع (100) فلس للسهم الواحد، على أن تكون الأسهم بأعداد صحيحة دون كسور، ويعطى الطالب إيصالا موضحا فيه عدد الأسهم وقيمة المساهمة، ويكون معتمدا من مشرف الجماعة ومدير/ مديرة المدرسة وترسل أسماء الطلبة المساهمين في الجماعة إلى إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 م.