الكويت ستتسلم في النصف الثاني من أكتوبر ما بين 3 و4 طائرات «يوروفايتر»



أسامة دياب



كشف السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي أن القسم القنصلي بالسفارة أصدر أكثر من 25 ألف تأشيرة منذ بداية عام 2023، مقارنة بـ19.500 تأشيرة تم إصدارها في غضون عامي 2021 و2022.



وأوضح أن إصدار التأشيرات في السفارة الإيطالية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح واحدة من السفارات الإيطالية في العالم التي أصدرت أكبر عدد من التأشيرات، على الرغم من العدد الصغير نسبيا لسكان الكويت.



وتوقع بالدوتشي، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح مركز التأشيرات الإيطالي الجديد، أن يرتفع عدد التأشيرات بعد اعتماد نظام تأشيرة «الكاسكيد»، لافتا إلى أن هذا ما دعاهم لاختيار مكان أكبر لاستقبال الأعداد المتزايدة للراغبين في السفر إلى إيطاليا.



وذكر أن هذا العام كان مميزا في عدد السياح الكويتيين، حيث زار إيطاليا أكثر من 80 ألف كويتي منذ بداية هذا العام حتى يوم أمس من بينهم 25 ألفا حصلوا على التأشيرة خلال فترة الصيف من القسم القنصلي بالسفارة، وهذا أحد أوجه قوة علاقاتنا مع الكويت.



وأشار إلى أن القسم القنصلي بالسفارة يصدر نحو 300 تأشيرة يوميا خلال فترة الذروة، داعيا الراغبين في السفر إلى إيطاليا التقدم بطلب التأشيرة قبل وقت كافية قبل موعد السفر لتجنب فترة الازدحام.



وأوضح أنه على المتقدمين لطلب التأشيرة عبر المركز أن تكون وجهتم الأولى إيطاليا أو أن يقضوا فيها أكبر فترة، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات الطلابية تشهد تزايدا ملحوظا ونرغب في رؤية المزيد منهم.



وكشف عن أن أكثر من 250 طالبا كويتيا يدرسون في إيطاليا وهناك المتسع للمزيد منهم، نظرا لما تتمتع به الجامعات الايطالية من جودة وشهرة عالمية.



ولفت إلى أن المدة اللازمة للحصول على التأشيرة للمواطنين لا تتجاوز الـ 48 ساعة، مشيرا إلى انه لا يوجد أي تغيير في أسعار إصدار تأشيرة «الكاسكيد»، فهي نظام لتسهيل الإجراءات على الكويتيين وليس لرفع الأسعار.



وأشار إلى أن هناك أربع رحلات أسبوعية إلى روما ومثلها إلى ميلانو، متوقعا أن يرتفع العدد إلى 12 رحلة خلال الصيف المقبل لأن الطلب على إيطاليا في تزايد.



وكشف عن أن وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي ستزور الكويت الأسبوع المقبل في زيارة قصيرة لمدة يومين للمشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.



وكشف بالدوتشي أن الكويت ستتسلم في النصف الثاني من أكتوبر ما بين 3 و4 طائرات «يوروفايتر».