أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إغلاق أبوابه وجميع فروعه، يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 على أن يستأنف أعماله المعتادة اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر2023، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء خلال الأوقات الرسمية لمجمع الخيران مول من 10 صباحا إلى 10 مساء، وذلك بمناسبة عطلة عيد المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد البنك جاهزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية على مدار الساعة خلال العطلة التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli.com، وتطبيقه على الهواتف الذكية، وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899.



وتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد، والحكومة والشعب الكويتي وجميع المقيمين، بهذه المناسبة الكريمة.



ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.