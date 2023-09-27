أعلنت الهيئة العامة للشباب تنظيم برنامج «إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة» الموسم الرابع للمهندسين الجدد اعتبارا من 22 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر بالتعاون جامعة الكويت، وذلك لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.



وقال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح صحافي أمس، إن البرنامج يهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية في مهنة الهندسة وتأهيلهم بشكل احترافي من خلال مناهج علمية يشرف عليها خبراء متخصصون في إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة.



وأضاف الشيخ أن البرنامج يسعى إلى توفير مسار مهني للشباب المتدرب وهو مطلوب في سوق العمل المحلي للقطاع الخاص، موضحا أن البرنامج يشمل قسمين نظري وميداني بالإضافة إلى دورات تدريبية مكثفة لضمان حصول الشباب على فرص وظيفية للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أهمية تطوير مهارات الشباب في مجالات إدارة المرافق المختلفة والمهمة في سوق العمل، داعيا الراغبين في المشاركة بالبرنامج إلى التسجيل بالموقع الإلكتروني للهيئة.